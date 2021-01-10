中信證券料人民幣續強　上半年可升見6.2

人民幣2021年開局首周升1%，中信證券宏觀研究指出，今年人民幣匯率的確延續了去年第四季起的較強趨勢，美元兌人民幣匯率中間價由去年底的6.54，進一步升值約1個百分點至6.476。在今年上半年，人民幣有望繼續走強至6.2至6.3水平。

展望未來，該行認為從邊際影響因素觀察，還有兩個因素進一步加強這一趨勢在近期的演化。首先是美國民主黨「橫掃兩院」下，美匯指數在未來一季走弱幅度或超出此前預期，帶動人民幣兌美元匯率升值。第二是需關注春節前的結售匯因素變化，預計近期出口企業結匯需求加大可能帶動人民幣需求上升，推動人民幣匯率升值。

在岸人民幣兌每美元上周五(8日)收報6.4745，離岸人民幣報6.4649。

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