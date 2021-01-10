雲計算「一哥」AWS封殺　特朗普支持者慣用平台Parler

全球雲計算「一哥」，亞馬遜旗下的AWS宣布於周日(10日)起，將Parler從雲端託管平台中刪除。Parler是一款廣受特朗普支持者歡迎的社交媒體應用程序。

美國國會山莊暴亂後，保守派人士愛用的社交平台Parler遭Google封殺，蘋果公司上周六(9日)亦宣布即日起把程式從旗下應用程式商店下架。此前員工權益組織「亞馬遜氣候正義」(Amazon Employees for Climate Justice， AECJ)表示，除非Parler刪除那些煽動暴力的帖子，否則AW應停止向Parler提供服務。

蘋果公司及亞馬遜皆持一致觀點，認為Parler未能對平台上的言論作出足夠監管，未有採取適當措施防止煽動暴力和犯罪的貼文擴散，應對為民眾安全構成的威脅，間接促成暴力衍生。鑑於違反服務條款與公眾安全，決定將Parler下架直至問題得到解決。亞馬遜從雲端託管平台剔除Parler後，它的網站及應用程式將無法使用，直至找到新的託管平台。

事實上，亞馬遜曾有過向違反規則的客戶停止提供服務的記錄。2019年，亞馬遜停止向迎合保守派的社交媒體網站Gab的一個資金募捐網站提供AWS服務，因為該網站違反了亞馬遜關於仇恨內容的政策。

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