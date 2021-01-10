疫情影響！南韓家庭煙酒消費破紀錄　娛樂休閒支出大減

外媒援引南韓央行最新數據，在疫情籠罩的2020年，南韓煙酒消費支出達到歷史新高。

南韓家庭去年第三季煙酒消費支出達4.29萬億韓圜，按年增長6.2%，為2016年第二季以來最大增幅。而第一及第二季的煙酒消費支出亦分別高達4.15萬億韓圜和4.17萬億韓圜。

第三季家庭消費情況方面，根據統計廳去年的調查結果，該國除單人戶以外的家庭月均煙酒支出為4.29萬韓圜，創自2003年開始統計以來最高。分析認為，疫情常態化和社交距離限制措施讓民眾倍感心理疲勞，煙酒消費量因而增加。

疫情對文化休閒領域的消費則產生負面影響，南韓家庭去年第三季在娛樂、運動和文化領域的消費支出僅為12.39萬億韓圜，按年大減24.1%，減幅為史上最高。

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