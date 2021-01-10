IMF：內地國際社會處境　愈益不利經濟發展

國際貨幣基金組織(IMF)上周五發表一份專門關於中國的報告，直言金融系統依然比較脆弱，而中國於國際社會的處境對其經濟發展愈益不利，尤其是當限制中資金融機構香港分部的資金流動，將不利本港作為中國企業重要融資及投資平台的地」，因此呼籲中國為中資金融機構香港分部可能遇上制裁制定應變方案，減輕衝擊。

IMF最新報告的數據顯示，2018至2020年期間，中資企業股票融資金額當中，近三分之一是循香港籌集，而離岸債券的比例就更高，達到7成以上。至於中資企業對外投資、或外資赴內地投資，資金亦有多達6成經香港。事實上，於美國上市的中國企業近期紛紛來港第二上市，市場稱為「中企愛回家」之際，市場上周又傳出美國政府考慮趁總統特朗普下台之前收緊美資投資中國企業的限制。

不僅是金融，IMF亦指，若中國被進一步限制取得國際尖端科技，可能會削弱中國的生產力增長，直言這是導致內地經濟增長下行風險依然較大的原因之一。

即使中美兩國去年1月中簽訂了首階段貿易協議，IMF相信，2020年首10個月的數據反映中方還要加碼購買美國產品「填數」，就算內地經常帳順差去年一時間因為疫情的影響得以擴大，中期而言還是勢將縮窄。與此同時，中國貿易難題並不限於美國，事關其他國家亦開始憂慮供應鏈全球化的可靠性，一些已經開始出手減低對中國製造的依賴、甚至將生產線搬回本國。

「打鐵還須自身硬」，IMF呼籲內地應該趁着經濟向好趕緊控制金融穩定的風險，因為債務水平於疫情期間上升，尤其是私人部門，而貸款質素勢將因為處理壞帳的規例放寬而倒退，一些小型銀行和地方政府的財政壓力恐怕已經加劇。

該機構呼籲內地經濟維持溫和的擴張性財政及貨幣政策，直至經濟完全企穩為止。而財政刺激應該從基建開支轉移至支援家庭，包括完善社會保障網絡，繼而降低目前過高的預防性儲蓄水平，同時透過改革稅制紓緩社會收入不均的問題。

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