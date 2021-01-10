MONACO加推2號價單　折實平均呎價23710元

會德豐地產旗下啟德MONACO收票反應理想，發展商乘勢加推價單第2號應市，涉及80個單位，以最高20.5%折扣優惠計算，折實平均呎價23,710元，撇除座向、景觀及樓層等因素，屬原價加推。

新推價單戶型由一房至三房連套房間隔，實用面積354至762方呎，當中包括從未曝光的實用面積551方呎三房開放式廚房單位，以及674方呎三房連儲物房單位。整批折實售價由819.8萬至1,888.7萬元，呎價21,975至25,273元，折後總售價約10億元。

連同日前推出的首張價單，項目暫推出160個單位，扣除優惠後平均呎價23,239元，總價約18億元。發展商透露未來有機會調整定價，有一定加價空間。

該盤目前暫錄逾1,000個意向登記，以首兩張價單共160伙計算，超額認購逾5倍。

【17:38】今年新盤市場全速啟動，日前開價的會德豐地產旗下啟德MONACO，收票反應理想。集團常務董事黃光耀指出，項目暫錄超過750個意向登記，超額逾8倍，入票人士中約有3成為投資者。

公司考慮短期內加推2號價單，包括從未曝光的實用面積551方呎的三房開放式廚房單位，以及674方呎三房連儲物房單位。由於今次首張價單較同區其他項目有1成至1成半折讓，因此有一定加價空間。而項目昨日起開放示範單位予公眾人士參觀，累積參觀人數超過3,000人次。

其他項目亦整裝待發，黃氏稱，山頂道77至79號豪宅項目將於短期內推出，預計於周內上載樓書，實用面積6,200至8,000方呎，集團會將保留其中2座。

此外，同系將軍澳MALIBU今天重推兩個兩房單位，有20組買家到場登記，並極速售出，其中實用面積559方呎單位，以1,055萬元沽出，呎價18,876元。另一個面積為548方呎，成交價906萬元，呎價16,545元。項目至今累售1,592伙，佔可售單位1,600伙約99.5%，套現逾149億元。

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