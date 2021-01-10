德勤辭任及退任潮延至2021年！逾一年涉達110家上市公司

中國海外諾信宣布，德勤已辭任核數師，自1月8日起生效，原因是未能就該公司截至2021年3月31日止財政年度的核數費達成協議，董事會已委任中匯安達會計師事務所為新核數師，同日生效，直至下屆股東周年大會結束。

和諧汽車則指出，無法就截至2020年12月31日止的審計工作之時間表和進程與德勤達成共識，已嚴重影響審計工作的開展和完成。德勤表示，只有獨立調查工作圓滿完成後，方可開展去年度的審計工作，而集團認為同時進行較為妥當，以確保及時完成有關工作。經斟酌後，德勤已辭任核數師。

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