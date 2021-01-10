高處不勝寒？比特幣站穩4萬美元　惟分析潑冷水估跌50%

比特幣近期頻頻破頂，目前企穩4萬美元的高水平，令市場人士擔心高處不勝寒。策略諮詢公司Fundstrat聯合創辦人Tom Lee直言比特幣不穩定，更預測接下來其價格將會腰斬。

外媒報道，Tom Lee認為，比特幣是種極其不穩定的資產。他預測美股會在今年1月底或4月達到高峰，然後標普500指數會在4,000點附近開始大幅下跌，如果標指跌10%，比特幣將出現重挫，跌幅可能介乎40至50%。但他補充，綜觀比特幣過去走勢，這是個相當平常的過程，隨之而來會現現大反撲，今年比特幣漲幅料仍超過3倍。

他舉例說，如果看起來像2017年，認為比特幣至少會上漲300%，不認為比特幣走勢會像直尺一樣直線上升，而是會像鋸齒狀般，但到了今年年底，比特幣價格會更高。

由於比特幣走勢大上大落，即使備受追捧，卻有不少人視之為「金融騙局」。華爾街「大淡友」Rosenberg Research總裁羅森堡直指比特幣泡沫嚴重，形容在如此短的時間內，其「拋物線」走勢極度不正常。虛擬貨幣平台Celsius Network首席執行官Alex Mashinsky亦「潑冷水」，稱比特幣不排除首季會低見1.6萬美元。

據交易平台CryptoCompare數據顯示，比特幣目前升幅約1.4%，報40,769美元。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020