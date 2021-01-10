中芯美國場外交易可持續至2月1日
2021年01月10日 18:17
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中芯國際(00981)公布，接獲美國場外證券的金融市場OTCQX營運者OTC Markets Group通知，其監管機構通知OTC Markets Group，他們已經改變有關行政命令生效日期的立場，現允許中芯的證券交易持續到2月1日，並計劃在1月11日開市之前在OTCQX上恢復其證券交易。
此前，中芯於1月6日公布，接獲OTC Markets Group通知，集團將從2021年1月6日交易結束時被撤出OTCQX市場，之後不可在OTC Link ATS上報價或交易。
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