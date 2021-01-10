遠大住工發盈警
2021年01月10日 18:21
東網電視更多新聞短片
遠大住工(02163)發盈警，預期截至2020年12月31日止，公司年度溢利將較2019年同期降低50至75%。主要由於隨「遠大聯合」計劃的實施，公司主要收入來源逐漸轉向PC構件業務，且受新冠肺炎疫情影響，部分聯合工廠籌建進度延遲，設備收入減少超過80%。同時，公司對部分聯合工廠的管控方式進行了調整，大部分工廠的模式轉變已於2018年和2019年完成，2020年失去對聯營公司重大影響形成的收益較上年同期減少超過70%。
--------------------------
【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】
香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。
《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020