英特爾傳委外代工高階晶片　洽台積電及三星

曾經的晶片「一哥」英特爾(Intel)傳出與台積電及三星電子接觸，尋求委外代工自家的先進晶片。若此消息為真，代表其放棄長期堅持「美國製造」高階晶片的策略。

外媒報道，英特爾預計在本月21日發布財報時，正式對外公開外包計劃，其中與三星的接洽處於「較初步的階段」，至於台積電，如果英特爾需要的話，則準備提供英特爾4納米製程的產能。

台積電預計在今年底發展4納米製程，並在明年量產。不過有知情人士表示，「任何由台積電生產的英特爾組件都不會在2023年以前進入市場，而且其製程技術只會是其他台積電用户已在使用的水平。」

英特爾作為主要的晶片公司，其先進製程發展並不順利，據報英特爾的7納米製程要到2023年才會成熟。過往英特爾只會外包低階晶片，如果外包先進製程晶片的話，將是英特爾首次。

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