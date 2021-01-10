大摩削澳門今年博彩收入預測約10%

券商摩根士丹利(大摩)調低澳門今年全年博彩收入預測約10%，即只能回復至2019年全年的65%左右，比其他券商悲觀，主要理由是貴賓廳業務疲弱。

該行估算，澳門今年全年貴賓廳收入比起2019年全年仍要低6成，就算到了明年也未必能夠重回2019年的水平，而中場收入今年全年計也恐怕未能重返2019年的水平。該行繼而調低澳門賭場營運商今年全年EBITDA(除息、稅、折舊及攤銷前盈利)預測10.3%。

大摩之所以直言「貴賓廳會持續拖累(澳門)整體賭收」，理據是就算內地社會融資規模等宏觀經濟數據有改善迹象，俗稱「疊碼仔」的賭業中介卻正在另謀出路。

事實上，之前已經有券商指出，澳門貴賓廳博彩收縮，主要原因包括「疊碼仔」的資金流動性出現問題，而內地近期大力打擊非法網上博彩，更令他們受到投資者及存款人尋求撤資的困擾；而貴賓廳賭客期間為了避嫌，亦不願與「疊碼仔」來往。券商Sanford C. Bernstein早前亦指出，澳門貴賓廳今年仍會飽受內地資本管制等措施的影響。

同樣值得注意的是，中央近期打擊跨境博彩，並將招攬內地人出境賭博的行為列為刑事罪行，今年3月1日生效；據外電分析，澳門也屬於「跨境」的定義範圍。

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