十大屋苑周末錄24宗成交　創36周新高

中原指出，十大屋苑於周六、日錄24宗成交，按周增加20%，連續4個星期上升，並創去年5月後的36周新高。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，期內十大屋苑全線錄得交投，踏入1月份，大市氣氛明朗化，美國大選結果令中美關係不再繃緊，利好經濟。疫苗希望更近一步，加上本港確診數字持續回落，抗疫露曙光，種種利好消息令買家於農曆新年前偷步入市，帶動二手交投向好，形成樓市小陽春格局。

港島區以鴨脷洲海怡半島錄3宗成交較多，該公司盧鏡豪表示，屋苑2座低層B室，實用面積623方呎，三房連套房間隔，以筍價1,000萬元成交，呎價16,051元，較同類優質單位低價約7%。

至於鰂魚涌康怡花園終破悶局，錄本月首宗買賣。該行許志凌表示，該盤L座中層5室，實用面積555方呎，兩房間隔，減價20萬元，以980萬元易手，呎價17,658元。

此外，中原柯勇表示，將軍澳新都城亦於兩日錄3宗成交，屋苑3期都會豪庭1座高層B室，實用面積406方呎，兩房間隔，以698萬元易手，呎價17,192元。

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