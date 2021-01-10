上水天巒洋房　持貨10年蝕逾800萬

新界洋房再錄蝕讓成交，上水天巒一座洋房新近以3,880萬元轉售，原業主持貨逾10年，帳面虧損約811萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角富豪閣3座中層A室，實用面積718方呎，三房間隔，獲區外換樓客以1,090萬元承接，實用呎價15,181元，做價及呎價創屋苑接近一年新低。

●跑馬地力生軒錄今年首宗成交，單位為高層B室，實用面積692方呎，三房連套房間隔，開價1,700萬元，其後減價192萬元或約11%，以1,508萬元易手，實用呎價21,792元。

●大坑浣紗花園中層2室，實用面積547方呎，兩房間隔，獲區外首置上車客以約938萬元承接，實用呎價17,148元。據了解，原業主早於1992年2月以151萬元購入上址，至今升值5.2倍。

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九龍區

●將軍澳居屋浩明苑A座高層8室，實用面積485方呎，兩房間隔，業主移民賣樓，已補價自由市場成交價558萬元，實用呎價11,505元。

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新界區

●上水天巒日內瓦大道東單號洋房，實用面積2,841方呎，三房間隔，以3,880萬元售出，呎價13,657元。據悉，原業主2010年以約4,691萬元入市，持貨至今帳面損手約811萬元，貶值約17.3%。

●屯門叠茵庭9座極低層H室，實用面積381方呎，兩房間隔，以523萬元沽出，實用呎價13,727元。原業主於1999年10月，以約123.6萬元購入單位，現轉手帳面獲利約399.4萬元，升值約3.2倍。

●馬鞍山居屋錦禧苑A座中層3室，實用面積401方呎，兩房間隔，放盤1星期，原開價560萬元，累減35萬元，已補價自由市場成交價525萬元，實用呎價13,092元。

●沙田居屋愉翠苑G座高層2室，實用面積517方呎，兩房間隔，累減92萬元，未補價第二市場成交價558萬元，實用呎價10,793元。

●沙田第一城51座中層D室，實用面積304方呎，兩房間隔，原叫價570萬元，放盤4個多月，累減32萬元或5.6%，以538萬元轉手售予朋友，實用呎價17,697元。

●大埔太湖花園17座高層H室，實用面積435方呎，兩房間隔，原開價658萬元，放盤7個月，減價38萬元，獲用家以620萬元承接，實用呎價14,253元。

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