3券商取消衍品上市　港交所：料無重大不利影響

產品提前終止是發行商的決定，並將自願進行回購安排，以減輕相關產品提前終止對投資者和市場帶來的影響。一般發行商進行回購，須同時提出買價及賣價報價，惟由於美國行政命令所限，發行商無法提供賣價，港交所首度作出豁免「賣價報價」，讓相關產品取消上市能有秩序地進行。另外，相關產品於周一(11日)仍能如常交易。

港交所指，正與有關發行商保持接觸，以確保產品取消上市的程序有序進行，同時為有關發行商進行的回購程序提供協助，並會繼續留意事態發展。港交所會繼續留意並評估市場發展，會適時通知市場及客戶。

香港證監會表示，知悉港交所正就美國制裁令對結構性產品市場影響，與發行商進行密切接觸，以確保有效保護投資者利益。

證監會指，正與受影響的發行商進行接洽，並已提醒發行商要謹慎評估美國制裁對其產品的影響，同時強調發行商採取的所有行動都要保證具必要性、公平性，發行商應以投資者最佳利益行事，確保市場透明，並適時保證投資者知情權。證監會又表示，將會繼續留意事件，並評估美國制裁的後續發展及潛在影響，同時會與港交所及發行商密切交流，以保證市場有序。

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