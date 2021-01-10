3券商取消衍品上市 港交所：料無重大不利影響
2021年01月10日 20:41
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因應美國禁止美國投資者投資多間與中國軍方有關的企業，3家美資金融機構摩根大通、摩根士丹利及高盛先後公布，提早終止共484隻衍生產品買賣。香港交易所(00388) 表示，知悉有個別發行商因美國實施制裁措施而將部分結構性產品取消上市，相信有關行動不會對香港這全球最大結構性產品市場帶來重大不利影響。香港市場發展成熟、具競爭力且充滿活力，共有15間結構性產品發行商，有信心有充裕的投資產品滿足市場需求。
產品提前終止是發行商的決定，並將自願進行回購安排，以減輕相關產品提前終止對投資者和市場帶來的影響。一般發行商進行回購，須同時提出買價及賣價報價，惟由於美國行政命令所限，發行商無法提供賣價，港交所首度作出豁免「賣價報價」，讓相關產品取消上市能有秩序地進行。另外，相關產品於周一(11日)仍能如常交易。
港交所指，正與有關發行商保持接觸，以確保產品取消上市的程序有序進行，同時為有關發行商進行的回購程序提供協助，並會繼續留意事態發展。港交所會繼續留意並評估市場發展，會適時通知市場及客戶。
香港證監會表示，知悉港交所正就美國制裁令對結構性產品市場影響，與發行商進行密切接觸，以確保有效保護投資者利益。
證監會指，正與受影響的發行商進行接洽，並已提醒發行商要謹慎評估美國制裁對其產品的影響，同時強調發行商採取的所有行動都要保證具必要性、公平性，發行商應以投資者最佳利益行事，確保市場透明，並適時保證投資者知情權。證監會又表示，將會繼續留意事件，並評估美國制裁的後續發展及潛在影響，同時會與港交所及發行商密切交流，以保證市場有序。
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