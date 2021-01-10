理財Campus：比特幣與大鱷共舞　炒友高追

近日虛擬貨幣比特幣「贏到開巷」，更升穿41,000美元，由去年初以來累漲超過3倍，究竟可長升長有，還是距泡沫爆破不遠？比特幣「忠實粉絲」透過這隻虛擬貨幣「一哥」獲得可觀回報，投資者不妨向他們的經歷借鏡。

●「美股隊長」：佔投資組合1/3 身家增兩成

有「美股隊長」之稱的專業投資者吳瑞麟表示，比特幣持倉佔投資組合約三分一。他指，有朋友在比特幣交易所工作，故去年9月開始研究。「兩年前華爾街交易員認為比特幣是騙人的，但去年從報道得悉兩個知名對沖基金經理瓊斯(Paul Tudor Jones)及德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)均表示持有比特幣，於是開始研究是否真的有基金經理買。」

經過一輪研究後，他發現美國比特幣投資者的配套已十分完善，電子貨幣的託管服務已漸趨成熟，如富達基金及洲際交易所等已投入服務。

他續指，比特幣的供應有限，但需求很大，美國救市方案不斷提倡放水，為預防通脹及美元貶值，現時不少保險公司和上市公司都有投資。「有錢人一定買黃金及比特幣保值，是一種防守行為。」

他在去年11月買入比特幣，因當時比特幣已接近19,000美元水平，直逼2017年底的高位，相信「蟹貨」 不多，加上預期未來走勢會持續向上，於是把10%的投資倉位買入比特幣，及後愈升愈買。「本身打算跌一成便沽貨止蝕 ，怎料去年12月之後竟然升穿20,000美元，之後隨即加注一倍。」

比特幣為其身家帶來20%的回報，他表示滿足，但不會大幅減持，「回落後再買，有利潤打底，故不怕博，料今年是大勢所趨。」

至於有「女股神」之稱的ARK Investment創辦人Catherine Wood曾表示，比特幣日後可達50萬美元。吳氏指若年內升至5萬美元已經很開心，美國有基金公司已申請設立比特幣ETF(交易所買賣基金)，亦有比特幣ETF已在加拿大上市，未來散戶或可透過ETF買賣，促使資金湧入。他建議投資者在29,000至30,000美元買入比特幣。

由於不少基金公司只能購買比特幣相關ETF，導致ETF成交金額相對大。唯一一隻在美股場外交易平台(OTC)掛牌的比特幣投資信託為Grayscale Bitcoin Trust(美股：GBTC)，市值達220億美元，且每日成交額龐大，惟部分本地券商未有提供買賣途徑。

對於投資新手，他則建議購買另一隻與比特幣相關的Amplify Transformational Data Sharing ETF(美股：BLOK)，除買賣較容易外，還包涵挖礦概念股、提供比特幣交易的Square及PayPal等公司。

「炒比特幣的波動性十分大，用注碼可控制風險，保守的散戶投入倉位的5至10%已足夠，隨個人心理壓力而定。」他提醒，比特幣近期勁升，可能會出現調整，加上政府或出手打擊比特幣，如去年11月感恩節期間，市傳美國政府監管比特幣，單日從高位重挫逾10%，但他長線仍然看好，認為即使股票都會有壞消息。

●升勢急恐釀泡沫 分析憂短期見頂

去年比特幣價格大幅飆升，今年升勢更一浪接一浪。然而，不少分析警告，比特幣瘋狂的漲勢或會在今年初見頂，回看2017年價格也是突然上升兩倍，及後持續一整年急瀉，跌幅逾八成。

面對虛擬貨幣的升勢，各國政府有作出回應。中國早於2017年禁止虛擬貨幣交易及首次代幣發行，近日美國財政部擬再收緊監管虛擬貨幣，要求在境外持有超過一萬美元虛擬貨幣的美國公民需進行申報。另外，不少央行已研究推出自家數碼貨幣，使比特幣很容易被取締。

有「末日博士」之稱的美國紐約大學經濟學教授魯比尼過去多次唱淡比特幣，他認為比特幣價格飆升，是源於投機和自我實現，最近一輪漲勢是由市場操控驅動，質疑背後有「巨鯨」 操控， 比特幣泡沫恐即將面臨爆破。比特幣不算貨幣，無法穩定地保持價值，甚至不可以算是一種資產，因其不能提供收入及用途、沒有實用性。

另一方面，「股神」巴菲特也揚言永遠不會沾手，並直斥比特幣為「老鼠藥」，不會產生任何價值，純屬投機行為。更有分析指，比特幣價值倍升，因此遭「黑客」偷取的機會亦大增，將面臨電腦資訊安全的風險。

●受惠央行放水谷高 散戶動用百萬入貨

自2017年開始投資比特幣的散戶投資者馬光健(KK)由接觸貴金屬開始，了解到貨幣體系運作及歷史，及後才認識比特幣。「我記得當年朋友曾說過比特幣是完美的貨幣，直到我對貨幣有認知後，再看比特幣的白皮書，終於明白他的說法，因比特幣是參照黃金特性所設計的電子貨幣，亦是一個信用系統。」

他指投資需視乎大環境的主題，並集中資源在同一種投資以增加回報。「自去年年初美股直插谷底後，已開展貨幣體系終結的階段。」他解釋疫情下全球央行無限放水，推出零息政策，往往最能受惠的投資工具便是抗通脹的貴金屬及虛擬貨幣。

早在大學二年級，他已開始投資不同資產，由最初投資數千美元買入比特幣，到2017年投資7位數字。現時他會控制止蝕位為買入價向下的2至5%。

2017年是比特幣強勁的牛市，之後至去年年中為整頓期，當時他在很好的價位入市，並開始獲利。現時比特幣已爆升，他認為未來10年或會持續牛市，下一目標很可能達50,000美元，調整後若再上，升至100,000美元是繼續向上的關鍵。

他又指，「以往機構投資者把一項投資追捧到高位，然後散戶才買入，今次機構投資者尚未入市，現時不少華爾街對沖基金經理已一早部署買入加密貨幣，下一步若有大型對沖基金，甚至退休基金開始參與，比特幣有可能上升至100,000美元。」

他認為入門投資者不妨直接買比特幣，反而其他產品可能更複雜，如挖礦概念股的回報不高。ETF只能免卻存放實物的風險，但存放比特幣的風險較黃金小：「第一，比特幣不佔據空間；第二，市面上的硬體錢包相當安全。」他提醒，唯一的風險在於不理性投資，或在不熟悉槓桿操作下，使用槓桿投資比特幣。

「比特幣的波動性相當大，投資者要有承受價格從高位回吐20%，甚至30%的心理準備。」他建議投資者需衡量個人承受風險能力。對於一心入市的投資者，他認為現在是最好的時機，若等待下一次調整，價格將會更高。

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