藍籌屋苑8成估價挫　維港灣跌8.3%最傷

2020年樓市受肺炎疫症衝擊，樓價多年的升勢正式告終，銀行估價取態亦趨保守。東網追蹤20個大型二手屋苑單位，發現過去一年佔8成的估價都下挫，同時，多達10個跌幅超過3%，其中以奧運站維港灣跌約8.3%最傷，全年蒸發84萬元，其次是將軍澳蔚藍灣畔，也有約6.9%跌幅。

根據滙豐銀行網上資料，上述選取的項目中，有多達16個估價按年滑落，幅度亦見顯著，但未有特別側重某個地區，其中表現最差為維港灣6座中層戶，實用面積457方呎，初步估價由去年初約1,017萬元，下調至今年初的933萬元。中原陳酋華表示，該盤上月共錄5宗買賣，平均實用呎價約21,899元，而本月暫錄一宗買賣，為1座高層F室，實用面積609方呎，於過去周末以1,300萬元售，呎價21,346元。

而供應較多的將軍澳區，個別屋苑錄較大跌幅，蔚藍灣畔5座中層單位，實用面積507方呎，最新估價約740萬元，一年下調約55萬元。香港置業劉浩勤表示，將軍澳蔚藍灣畔去年12月錄7宗成交，平均實用呎價約16,373元，按月跌價約1.8%。呎價最低個案，為上月初售出的7座低層H室，成交價1,140萬元，呎價約14,214元。

大型藍籌指標屋苑當中，以鰂魚涌康怡花園走勢最弱，屋苑E座中層單位，實用面積524方呎，最新估價約810萬元，較一年前約864萬元，下跌約6.3%，估價蒸發約54萬元。中原楊文傑表示，該盤今年暫錄一宗買賣個案，個別業主願意提供約5%至10%減價空間，目前有約210個放盤，入場價約780萬元，較上季回落約5%至8%。

至於沙田第一城16座高層戶，實用面積327方呎，全年估價亦挫5.9%，跌至約591萬元。按月統計，上址估價更已連續5個月報跌，由去年8月初約634萬元高位，累積下滑約6.8%。其他估價下挫屋苑，還包括鰂魚涌太古城、將軍澳新都城、紅磡黃埔花園、馬鞍山新港城等，跌幅介乎0.6至5.6%。

反觀，仍有4個屋苑全年估價錄得增長，以同區有大型新盤熱賣的天水圍嘉湖山莊有較理想升幅，該盤樂湖居6座高層戶，估價於去年上升約1.4%，最新約575萬元。

美聯物業住宅部行政總裁布少明指出，過去兩個月樓價下調，銀行估價以市場成交作參考，相信直至農曆新年，樓市氣氛都會較平淡，期望之後購買力可重返市場。他又指，以現時經濟環境，市場已沒有炒家，政府應撤減住宅辣招，額外印花稅至少應縮短年期，讓有周轉需要的業主沽樓套現。

●十大屋苑兩日24刁 創近期新高

肺炎疫情確診數字較早前稍見緩和，加上農曆新年將至，部分買家趁業主減價下加快入市。十大屋苑於周六、日錄24宗成交，按周上升20%，並創去年5月後的36個星期新高。

中原稱，過去兩天所有指標屋苑均錄成交，市區屋苑中，以鴨脷洲海怡半島錄3宗較活躍，個別單位以低價吸客。該行盧鏡豪表示，屋苑2座低層B室，實用面積623方呎，三房連套房間隔，望避風塘海景，以筍價1,000萬元成交，較同類優質戶低約7%，呎價約16,051元。

十大屋苑當中，以荔枝角美孚新邨、茶果嶺麗港城、鰂魚涌康怡花園交投較慢，過去兩日各錄一宗成交。美聯吳志輝表示，美孚新邨5期蘭秀道4號高層A室減價24萬元，以876萬元售出，呎價約13,354元，低市價約3%。而新界上車盤成交氣氛旺，天水圍嘉湖山莊及沙田第一城分別錄5宗及4宗買賣。

市場再錄銀主盤買賣，樓價幾近沒有升幅。市場消息稱，元朗PARK YOHO Genova 30B座中層C室兩房戶，以643萬元售出，呎價約12,342元。據悉，原業主於2017年中以633萬元入市，其後錄多次借貸或按揭紀錄。單位曾於去年7月以690萬元易手，惟未有完成交易，最終於近日由銀主沽出。以最初購入價計算，3年多僅升值約1.6%。

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