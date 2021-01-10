Apple Car來了　傳3月前與現代汽車簽署合作協議

南韓媒體報道，現代汽車將與蘋果公司(Apple Inc.)將在3月之前就自動電動汽車的生產簽署合作協議。據報，「蘋果汽車」在美國的生產可能在2024年開始，公司計劃在南韓起亞汽車(Kia Motors)的佐治亞州工廠生產汽車，或在美國建立一個全新的工廠。

業內人士稱，蘋果公司的主要計劃包括在2024年生產10萬輛汽車，而蘋果汽車的測試版將於明年發布。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020