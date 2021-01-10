更大規模刺激方案或出爐　美股前景審慎樂觀

美股未受政局動盪影響，三大指數上周五齊創收市新高，全周計道指、標指和納指分別升1.6%、1.8%和2.4%。儘管政治話題續是熱門，但市場最關注的勢是美國可能公布更多刺激措施，以及即將展開的美企業績期，不少市場人士對美股前景審慎樂觀。

相比分裂國會，美國民主黨控制參眾兩院下，候任總統拜登預料會提出更大規模的刺激方案，他上周五預告相關規模將以萬億美元計。面對美國政治亂局，由於現任總統特朗普的任期已進入倒數階段，預料難以得到足夠共和黨人支持彈劾。

與此同時，大型銀行包括摩根大通、花旗和富國將於本周五派成績表，為業績期揭開序幕。

星級分析員Tom Lee預期，標指有機會升至3,900點，較上周五收市有約2%上升空間，指出市場視此水平為短期頂部，若大市突破此水平固然好，否則可能展開調整。雖然大市可能出現調整，但他預期標指年底將升上4,300點，反映市場預期今年經濟表現相當好，業績期亦勢對股市帶來正面影響，因為前景趨於明朗。

事實上，美股自去年低位強勁反彈後，部分熱炒股的估值已非常高，難免令人憂慮會出現調整。當中，電動車生產商特斯拉(Tesla)連日急升後，電影《沽注一擲》的主角原型、於次按危機大舉拋售不良債券而聞名的Michael Burry近日在Twitter發文表示，對Tesla的沽空倉正變得越來越大，聲言「好好享受最後的時刻吧」。

他解釋，標指是以市值量度成分股比重，故市值分佈非常重要，個股每日交投量應與其流通市值匹配，若不匹配時，就存在（沽空）的機會。自去年9月起，他已多次發文批評Tesla估值荒謬，根本就是泡沫。

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