東方日報B1：中美「減排戰」拉鋸　新能源股當炒　韌力受考驗

中美角力已經從最初的貿易拓展至科技、金融、新冠肺炎疫苗等各方面，連新能源也被視為新戰場。事實上，自從中央去年提出2060年實現「碳中和」(淨碳排放降至零)以來，新能源股尤其是與風力和太陽能發電相關的一直「熱火朝天」，不少現價已超乎券商預期。分析相信，國策扶持下不排除還有炒作空間，惟長線難以評估。

氣候暖化議題無疑關乎人類的未來，大國近期紛紛出台「碳中和」計劃；中國制訂的實現時間目標雖然較日本和歐盟遲，惟也提過排放量幾年內就會「見頂」，內地單位國內生產總值(GDP)二氧化碳排放到了2030年將比2005年低最少65%。

不過，究竟誰去承擔減碳及其經濟代價甚具爭議，對華態度強硬的美國國務卿蓬佩奧周日才於社交網站上稱︰「中國才是最大溫室氣體的排放國」，反觀美國已大量減排，言論似是針對候任總統拜登準備在自己上任後「急急腳」讓美國重返《巴黎氣候協定》。

諮詢機構歐亞集團更發表報告，直言中美兩國會在環保綠色科技上針鋒相對，因為中國尋求在國際事務合作上「得分」，增強軟實力，並且已經於電池、電動車、風力及太陽能發電等很多21世紀潔淨能源技術的關鍵供應鏈，取得領先優勢。

花旗銀行研究部董事經理劉顯達接受本報訪問時則認為，中美於新能源領域並非「零和遊戲」，因為這本身就是大勢所趨，產業鏈需求日益增加。而在多條「紅線」限制下，內地房地產業高速增長不再，未來內地經濟增長反而要靠新能源。

劉顯達認為，不少新能源股的股價普遍已上升不少，倘屆時欠缺催化劑，升勢難以維持，直言這股熱潮與市場資金太過充裕有關。他對該板塊前景樂觀，指3月業績期期間企業公布擴產及盈利目標時，可望再帶來新一輪炒作，惟行業受國策影響，股價走勢難長線評估，宜逐季觀察。

他指，內地政府的目標是要實現「碳中和」，着眼點在於是否有足夠新項目，已經不是新能源電力商補貼「拖數」的問題，「現有嘅補貼項目咪繼續有拖無欠」，因此市場目光也在企業的產能擴張，比較看好受惠擴產的上游企業。

他又強調，「買中國股票最重要是增長及國策」，以太陽能發電設備成本下跌速度更快，可望提高新項目回報率，從而刺激更多需求，因此比起風電更值得看高一線。

不過，日資券商大和發表報告指出，內地距離氫能商業化尚遠，因此現在就進場投資相關股份是過早。

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