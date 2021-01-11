投資銀行高盛(Goldman Sachs)過去30多年因不少前高層離職後搖身變成華府重要官員，被外界戲稱「Government Sachs(高盛政府)」。但時移世易，這超然地位近年逐漸已被以管理資產規模計的全球最大基金公司貝萊德(BlackRock)所取代。

美國過去4任總統中，高盛出了3位財長，包括魯賓、保爾森及現任的姆紐欽，還有前總裁科恩之前擔任白宮經濟顧問。但在拜登籌組新政府的內閣中，卻沒有高盛「舊生」的身影。相反，貝萊德行政總裁芬克的前幕僚阿德耶莫(Adewale Adeyemo)，早前獲正式提名為副財長，將輔助獲提名出任財長的前聯儲局主席耶倫。而主管貝萊德可持續投資的德澤(Brian Deese)，則獲提名出任國家經濟委員會主席。

據知情人士指出，芬克數年前也獲民主黨的總統參選人希拉妮垂青，列為財長人選之一。但芬克去年已向董事局及高層透露無意加入華府，會繼續留在公司效力。

投資組織Healthy Markets Association執行董事Tyler Gellasch認為，貝萊德前高層加盟華府，有助紓緩業界對當局大規模收緊監管或稅務風險的憂慮。另一方面，BridgePark Advisors投資銀行家Stefan Selig相信，貝萊德的環球網絡和豐富的市場經驗，將會有助新政府應對疫情下的經濟放緩和動盪的市場。

整體而言，貝萊德所受到的外界批評，遠遠少過傳統華爾街大行如高盛，其業務主要為投資者或機構管理資金，近年業務增長主要來自追蹤指數的基金。此外，貝萊德的員工雖然享有高薪，但是遠不及從事交易和擔任企業併購顧問的銀行家。

隨着貝萊德的規模不斷壯大，該基金公司在華府影響力也愈見增加，近年招攬不少華府前官員加盟，或其高層加入政府核心。其中，阿德耶莫曾擔任奧巴馬政府的高級國際經濟顧問。而德澤曾是華府2009年為打救通用汽車及佳士拿而成立的特別工作小組重要成員，他亦於2015年就巴黎氣候協議，為華府出謀獻策。

不過，貝萊德與華府關係愈益密切，也開始受到外界關注。去年，為穩定受疫情衝擊的信貸市場，聯儲局購買交易所買賣基金(ETF)及債券，有關計劃便由貝萊德擔任顧問，但該公司強調會避免利益衝突。

此外，貝萊德近年亦成為維權分子及學者的針對目標，指該基金規模過大可能構成市場不穩，亦質疑該公司在推動企業環保和社會議題方面上是否足夠。

Amazon Watch氣候和財務董事Moira Birss表示，任何加入拜登政府的貝萊德高層，必須顯示出願意採取進取及先發制人的行動，以阻止氣候轉變和保障最受疫情重創的群體。

雖有進步派團體批評德澤來自貝萊德的背景，或會使他過度同情金融業。但顧問公司Tiger Hill Partners合夥人Milan Dalal認為，有關提名顯示出拜登的現實主義，因面對大蕭條以來最嚴重的經濟危機，新政府需要一些同時具備政府運作和市場經驗的人士領導復甦。

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