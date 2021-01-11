陳沐文：港島南發展須貫徹「以人為本」

香港行政長官在最新一份施政報告中提出「躍動港島南」計劃；擬將香港島南區打造成為一個充滿活力、魄力、勁力，適合工作、居住、創意及消閒玩樂的地區。

政府構思的改造計劃，包括制訂海洋公園的重生方案、活化珍寶海鮮舫、提升香港仔避風塘和海濱長廊、鴨脷洲大街等的文化及消閒設施，引入體驗香港仔的漁村風貌、歷史文化及生態旅遊。

當中，以海洋公園為核心，開拓連接其他地區及島嶼的海上旅遊路線，擴大香港仔避風塘範圍，增加船隻停泊區，並提供更多登岸設施。透過活化工廈政策，加快黃竹坑舊式工廈的重建或改裝，為各新興行業及文化藝術提供更多營運空間，研究重建或整合區內現有「政府、機構或社區」用地或設施，推動「一地多用」，善用黃竹坑站上蓋大型發展項目，美化公共空間和市容，改善黃竹坑商貿區及附近海濱地區一帶的步行環境，提升行人暢達性。

研究在石澳石礦場舊址發展水上運動中心，當局並表示未來推動「躍動港島南」計劃，會參考「起動九龍東」計劃經驗，在發展局內成立由跨專業團隊組成的專責辦事處，聯同相關政策局及部門，統籌和落實各個項目。

「起動九龍東」舊區活化計劃推行近10年，成功將觀塘、九龍灣舊工業區及啟德舊機場一帶逐步轉型為充滿能量與特色的新核心商業區。「起動九龍東」專責辦事處，其主要職責是督導九龍東及啟德發展區策略層面的規劃，倡議九龍東的概念總綱計劃，並推動各項建議的落實，和探討策略性修訂區內法定圖則的方案。

在已發展的地區進行轉型改造的工作是複雜的，亦涉及許多不同持份者，包括不同的政策局及政府部門，因此協調和執行力是非常重要。「起動九龍東」辦事處扮演「促成者」的角色：積極與社區溝通，與公眾和不同的持份者合作、互動，共同參與政策的構思、策劃以至推展，才能達致目標。

但筆者留意到政府雖說「躍動港島南」計劃將套用「起動九龍東」計劃發展模式，但似乎對個別項目的未來發展方向早有定論。

如對陷入財困的海洋公園，提出要深化和善用公園在教育和保育方面的優勢，提供多元化的娛樂消閒及旅遊體驗。又如政府明言將推動海洋公園和非政府機構協作，擬以非牟利方式令「珍寶海鮮舫」在香港仔避風塘重生。

香港的城市建設，除由發展局主導外，還涉及不同範疇的政策考量及配合。「起動九龍東」計劃有別於傳統政府發展機制和流程。「起動九龍東」辦事處乃由跨專業團隊統籌，落實「地區為本」，由下而上的發展模式：聚焦於「連繫」、「品牌」、「設計」、「多元化」的規劃元素，鼓勵創新、發揮創意，推廣「地方營造」的概念。其成功在於門戶常開，廣納意見；與持份者互動合作，與政府相關部門協調，整合資源，共同確定地區改造內容及形式。

「起動九龍東」計劃之所以在短短10年內取得階段性成效，印證與民共議，爭取社會大眾和持份者的參與及認同支持的重要性。目前正值香港未來城市發展關鍵時刻，政府必須調整過往由上而下，強推以基建主導城市建設的過時思維，尊重「以人為本」的人性化規劃；以環境質素及宜居性為主，以工程科技為輔，方可為香港的下一代建立優質的人居環境。

香港建築師學會前會長 陳沐文

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020