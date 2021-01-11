李澤楷加入富衛董事局　市傳最快今年上市

市場人士估計，李此舉與富衛正部署上市有關。而外電去年9月亦曾報道，富衛計劃最快2021年在香港上市，集資規模或高達30億美元(約234億港元)，與李加入富衛董事局的時間不謀而合。

李澤楷於2013年透過收購ING保險並成立富衛，多年來一直未有加入董事局。據公司註冊處資料，現時FWD Group Limited及FWD Limited的董事局成員除了李之外，包括主席為夏佳理、副主席為富衛主要股東瑞士再保險代表Damis Jacobus Ziengs、富衛首席執行官黃清風、電盈集團董事總經理施立偉(BG Srinivas)、在盈拓服務多年的彭德雅(Peter Allen)及獨立非執行董事馬時亨等人。

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