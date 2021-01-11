黃楚標旗下大灣區航空　委任丘應樺等多名董事

東海航空董事長黃楚標創立的大灣區航空，其董事會已接近「埋班」。

由深圳東海航空董事長黃楚標創立的大灣區航空，近期不斷招兵買馬，董事會「班底」已成形。據公司查冊資料，早前盛傳會加入該公司的國泰港龍航空行政總裁丘應樺，1月4日已正式「過檔」，出任大灣區航空行政總裁，並獲委任為該公司董事。

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