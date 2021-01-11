潘梓生：油價料迎來第二輪升浪

商品市場牛市週期延續，美元弱勢雖然已經緩和。不過，市場因民主黨掌控參眾兩院，市場再度炒作藍浪，認為美國政府將大舉增加開支，刺激通脹前景。美國10年債息升穿1厘，10年通脹打和率更升穿2厘，反映市場正認為再通脹必然成為2021年的投資主題，比特幣價格瘋漲同樣反映以上事實。

油價跟隨商品強勢繼續上揚，與其他商品基本面一樣，短期未有改善，炒作只因疫苗及通脹前景。另外，突發支持油價的因素則是由於市場全沒想過油組會議中，沙特竟然獨自宣布加大減產，除了供應減少支持油價外，更重要的是讓市場對去年年初曾合作崩潰的油組重拾信心。油價更因此而應聲突破50美元，高位整固過後重新突破，可能預視油市第二輪升浪開始啟動。

油價現時升至51美元可能遇到一定阻力，因51美元是2019年的長期支持位置；加上油價RSI已升至接近70，短線已經超買，短期應於50至53美元先行整固。投資者需留意現時雖然商品基本面仍未改善，但市況熱鬧加上憧憬永遠是美好的，所以油價現時在技術走勢強勁下將有望延續，沽空原油期貨將不是一個好的選擇。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020