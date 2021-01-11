陳正犖：歐元或可趁回調部署

歐元區早前公布的經濟數據繼續有改善，包括德國工廠單訂上升兼好過預期，歐元區經濟景氣指數亦有反彈，但未有刺激歐元，歐元兌美元由近期高位1.2347水平回落，當中部分原因或是去年12月核心通脹按年升幅跌至紀錄低位的0.2%，這或正是歐洲央行行長拉加德早前提到擔心歐元升值的影響。

短期來說，期貨市場上美元短倉及歐元長倉正處於歷史高位，歐洲仍有封城風險，以及歐元貿易權重指數已升至兩年高位，或引起歐洲央行關注，這些因素皆令歐元或會有短期回調風險。

不過，歐元向好的因素仍然無變，包括美國「藍色浪潮」或捲起，有機會加大美國封城風險及加大放寬財政政策，進一步利淡美元，利好歐元，還有經濟周期性復甦、尋找價值投資、分散投資及歐洲央行不及聯儲局鴿派等，都支持歐元前景，歐元兌美元2021年中期或可達目標1.3水平。

技術上，歐元兌美元跌至上升通道底部的1.2242至1.2247後回穩，有機會上試通道頂部的1.2402。若升穿則可能升上2018年2月高位的1.2555，以及fibo 0.618水平的1.2598。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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