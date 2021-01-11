吉利汽車澄清公司不涉智能電動車建議交易

據內地傳媒道，是次與內地科網企業合作組建智能汽車公司的戰略方，應該是吉利控股而非香港上市的吉汽。新組建的合營企業將面向乘用車市場，着眼於智能汽車的設計研發、生產製造、銷售服務全產業鏈，結合人工智能及互聯網科技，利用自動駕駛能力，開拓汽車智能化，重塑智能汽車產品形態。至於之後項目成熟，會否注入吉汽，則屬後話。

吉汽周一(11日)股價即市一度高見35.5元，現報33.4元，升0.4%。

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