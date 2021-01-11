吉利汽車澄清公司不涉智能電動車建議交易
2021年01月11日 08:35
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吉利汽車(00175)發出公告澄清，指該公司董事會注意到於上周五(8日)若干新聞報導指浙江吉利控股集團有限公司將與內地科網企業合作生產智能電動車，現公司澄清並申明，該公司並非該建議交易之訂約方，且就該建議交易而言並無與母企--吉利控股合作或向其提供融資。
據內地傳媒道，是次與內地科網企業合作組建智能汽車公司的戰略方，應該是吉利控股而非香港上市的吉汽。新組建的合營企業將面向乘用車市場，着眼於智能汽車的設計研發、生產製造、銷售服務全產業鏈，結合人工智能及互聯網科技，利用自動駕駛能力，開拓汽車智能化，重塑智能汽車產品形態。至於之後項目成熟，會否注入吉汽，則屬後話。
吉汽周一(11日)股價即市一度高見35.5元，現報33.4元，升0.4%。
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