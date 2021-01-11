道指期貨跌近百點　美匯企90樓上

●踏入亞洲時段，美匯指數報90.31；港匯處7.7545；離岸人民幣(CNH)報6.4731；美元兌日圓報104.08；歐元企1.2185；英鎊見1.3521。金價報1,844美元。布油挑戰56美元；紐油升上52.3美元，道指期貨跌近百點。

●近日片急升的虛擬貨幣一哥比特幣，間中又會玩玩「過山車」嚇一嚇投資者。比特幣周日(9日)升破41,000美元再創新高後回吐，周一挫至35,000美元水平，不足24小時波幅超過14%，之後跌幅顯著收窄，暫企37,000美元樓上。

●候任美國總統拜登上周五(8日)召開發布會表示，美國急需進一步的刺激措施來應對新冠肺炎疫情，包括額外向美國人直接發放2,000美元紓困援助金，並稱下星期他和他的團隊將宣布政府救助計劃的綱要。

●美股3大指數繼續創新高。道指上周五收報31,097點，升56點或0.18%；標指收報3,824點，升20點或0.55%；納指收報13,201點，升134點或1.03%。

●美國11月消費信貸增加152.74，預期增90億美元，前值增72.28億美元。以年率計，11月消費信貸增幅為4.4%，主要受益於車貸及學生貸款。

●美國勞工部上周五公布，去年12月份非農業職位減少14萬個，與市場原先預期增長7.1萬個背道而馳，亦是去年4月以來首次錄得職位減少。至於美國上月失業率維持6.7%，略低預期的6.8%。

●外媒報道，有「鱷王」之稱的全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人達里奧(Ray Dalio)押注全球經濟將發生劃時代的轉變，同時再度唱好中國前景，認為2020年為中國金融市場的「定義年」，中國將成為世界金融中心，與紐約和倫敦一較高下。

●港股ADR指數全日做好，按比例計算，收報28,214點，升336點或1.19%。

●即月恒生指數夜期收報27,846點，升46點，低水32點，成交24,087張。

●外媒上周五(8日)報道，美國財長姆紐欽及白宮首席經濟顧問庫德洛均無意辭職，將在1月20日候任總統拜登就職之前繼續完成任期。

●紐約2月期油上周五收報每桶52.24美元，升1.41美元或2.77%，全周計累漲7.66%，並創自去年2月以來收市新高。布蘭特3月期油收報每桶55.99美元，升1.61美元或2.96%。

●紐約2月期金上周五收報每安士1,835.4美元，跌78.2美元或4.1%，創近3周收市新低。

●英國富時100指數收報6,873點，升16點或0.24%；法國CAC指數收報5,706點，升37點或0.65%；德國DAX指數收報14,049點，升81點或0.58%。

●中澳自去年底開始關係日益惡化，新一年伊始傳來喜訊，澳洲外交及貿易部(DFAT)表示，中國增加對其羊毛進口配額，由2020年的約3.6萬噸，今年增至約3.82萬噸，增加約5%。

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