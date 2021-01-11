比特幣又玩過山車　破頂後急回波幅逾一成

近日急升的虛擬貨幣一哥比特幣，間中總會玩玩「過山車」嚇一嚇投資者。比特幣周日(9日)升破41,000美元再創新高後回吐，周一挫至35,000美元水平，不足24小時波幅超過14%，之後跌幅顯著收窄，一度彈上39,000美元關，最新又跌穿37,000美元關。

華爾街對沖基金巨頭Paul Tudor Jones早前指出，許多機構投資者和金融服務公司開始採用加密貨幣，是推動比特幣漲勢的原因之一。不過，比特幣被外界廣泛批評為「金融騙局」，價格非常波動，其價值沒有官方支持，就連「股神」巴菲特日前也表明絕不沾手。

華爾街「大淡友」Rosenberg Research總裁羅森堡(David Rosenberg)更將比特幣稱作「泡沫」，認為在如此短的時間內，其拋物線走勢極度不正常，是目前最大的市場泡沫。

策略諮詢公司Fundstrat聯合創辦人Tom Lee直言，比特幣是種極其不穩定的資產。他預測美股會在今年1月底或4月達到高峰，然後標普500指數會在4,000點附近開始大幅下跌，如果標指跌10%，比特幣將出現重挫，跌幅可能介乎40%至50%。但他補充，綜觀比特幣過去走勢，這是個相當平常的過程，隨之而來會現現大反撲，今年比特幣漲幅料仍超過3倍。

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