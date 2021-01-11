沈振盈：中美博弈新形勢左右後市

踏入2021年首周，大市表現不俗，恒指反覆逼近28,000點水平。美國總統大選麈埃落定，認證過程雖有波折，但最終仍可出現確的結果。現時大家只待今年1月20日的就職典禮，拜登順利宣誓就職，整體大局將會更為清晰。當中對港股往後方向特別重要的，就是中美博弈的新形勢。究竟過去四年，特朗普對中資企業的制裁，會否在新任總統任期內有所改變，到時就可知曉。

若從玄學角度分析，上周二「小寒」上後，已到了庚子年最後一個月「己未」月。此月天干地支皆屬土，股市走勢轉穩，惟下半月「子未」相害，局勢將會出現變化。特別是到了「大寒」(1月20日)之後，小心會有黑天鵝事件出現，本周的日子好壞參半，本周初較為有利，星期三之後會出現短暫跌勢。

本周每日的股市走勢預測：

周一(己未日)是天干地支皆屬土，全土之局，市況反覆上落

周二(庚申日)屬天干地支皆屬金，全金之局，先升後回

周三(辛酉日)為天干地支皆屬金，全金之局，走勢轉弱

周四(壬戌日)是天干屬土地支屬金，土生金之局，出現跌勢

周五(癸亥日)為天干地支皆屬水，全水之局，進一步下跌。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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