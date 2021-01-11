盈富基金不再對受制裁實體進行新的投資

港股開市重上兩萬八關，恒生指數升125點，報28,003點。

盈富表示，盈富基金的目標是提供緊貼恒生指數表現的投資回報。如招股所披露，為達到投資目標，經理人會把盈富基金的全部或絕大部分資產投資於恒生指數成分股公司的股份，比重大致上與該等股份佔恒生指數的比重相同。倘盈富基金的投資組合與該指數的成分股及權重出現任何重大偏差，經理人將會於考慮交易成本及對市場造成的影響後在合適時機調整盈富基金的投資組合。跟從相同的恒生指數成分股未必始終有效率。此外，法律法規或會要求或限制經理人作出若干調整。

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