港股升破兩萬八關　三大電訊股有追捧

港股開市即重上兩萬八關，恒生指數最多升近300點，見28,176點的近一年高位，之後回落至28,000點水平上落。國企指數及科技指數都升過百點，主板成交近400億港元。

大型科網股個別發展，騰訊升3.8%；阿里巴巴升2.1%；京東集團升1.6%；小米集團靠穩；美團跌2.1%。

被美國制裁的三大中資電訊股反彈，中國移動飆5.5%；中國聯通升3.8%；中國電信升2%。

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