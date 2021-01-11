內地去年12月通脹0.2%　高過預期

中國統計局公布，去年12月全國居民消費價格指數(CPI)按年上漲0.2%，預期持平，前值跌0.5%。期內，工業生產者出廠價格指數(PPI)按年下降0.4%，預期跌0.7%，前值跌1.5%，按月升1.1%。

國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，從按年比較，CPI由去年11月下降0.5%轉為上月上漲0.2%。其中，食品價格由前月下降2%轉為上漲1.2%，影響CPI上漲約0.26個百分點。食品中，豬肉價格下降1.3%，降幅收窄11.2個百分點。

隨着農曆新年到來，消費需求季節性增加，同時飼料成本有所上升，豬肉價格由去年11月下降6.5%轉為上漲6.5%。

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