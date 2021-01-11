疫情推動需求　全球PC上季出貨量按年激增26%

隨着新冠肺炎大流行，再次推動傳統個人電腦(PC)的需求，根據國際數據公司(IDC)全球個人計算設備跟蹤器初步結果，2020年第四季全球PC出貨量按年增長26.1%，達到9,160萬台；2020年全年PC出貨量按年增長13.1%，居家辦公、線上學習等成為需求復甦的主要驅動力。

IDC指出，PC市場上一次出現這種規模的年度增長是在2010年，當時市場增幅13.7%。過去10年PC市場發生很大變化，當中市場經歷了連續6年下降以及1年的持平，而目前的復興勢頭能夠持續多久，值得關注。

2020年第四季全球傳統PC出貨量前五位分別為聯想、HP、Dell、蘋果公司及Acer，市佔率為25.2%、20.9%、17.2%、8%及7.2%。

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