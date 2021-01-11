內地首條稀土納米斷熱材料生產線籌建　首期投資2000萬人幣

內媒引述包頭稀土高新區消息指，包頭稀土研究院與成都某科技有限公司達成技術轉讓協議，籌備建立國內首條月產800公斤稀土納米斷熱漿料中試生產示範線，預計首期投資2,000萬元人民幣。

報道引述該公司表示，“稀土納米斷熱材料是繼中空玻璃、Low-E玻璃為代表的節能玻璃之後，未來幾年行業中最耀眼的亮點，具有極其廣大的市場前景和發展空間，將帶來巨大的經濟及社會效益。

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