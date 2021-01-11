券商料今年外資淨流入A股規模至少達2000億人幣

中信証券的研究報告指出，去年是海外主動資金繼續增配A股的一年，且配置方向從傳統藍籌向科技成長的結構調整，明顯增持新能源、醫藥及移動通訊及科技(TMT)板塊，減持傳統重倉的金融地產及部分消費板塊。

展望2021年，該行判斷國際三大指數公司暫無進一步提高A股納入比例或擴容的舉措，預計全年外資淨流入規模在海外主動型資金的帶動下仍可達到至少2,000億元人民幣的水平。

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