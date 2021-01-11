周樂樂：留意熱炒板塊風險　宜分散投資

2021年的第一周，在萬眾期待之下A股迎來了開門紅。周一到周四，上證指數和創業板指數走出四連陽。周五三大指數稍作調整，錄得小幅收跌。雖然指數看上去獲利頗豐，但個股卻走出極端的二級分化。

目前，市場上的資金明顯加速湧進近期的熱門板塊，光伏、新能源、白酒以及軍工等明星賽道越發擁擠。與之相對的是地產、基建以及銀行保險等「三傻」板塊一直躺在地板上一動不動。高估之上還能更高，低估之下還能更低是市場現狀。例如，白酒板塊已經遠遠拋離歷史PE的上限，新能源汽車板塊動則100倍到200倍PE已經習以為常。傳統估值方法無法解釋目前的市場走勢。所有資金都往大市值、高景氣板塊裏面砸。照這態勢發展下去，參考歐美成熟市場的經驗——市值排名後50%的股票成交額只佔3%左右，這意味着絕大部分資金都將集中於前50%，甚至是前20%的股票，尤其是龍頭企業。

雖然歷史告訴我們，每一次人們口中的「這次不一樣」都會變成「結局都一樣」。雖然市場已經出現了局部的泡沫。但是近一年來，隨着居民把資金從銀行和房地產轉移至基金理財，機構的話語權確實在提高，甚至達到了前所未有的高度。在這種情況下，跟隨機構的趨勢並適當擁抱泡沫可能是中短期唯一的選擇。

美國方面，雖然在總統權力交接的過渡期出現了一點意外，但是民主黨同時拿下總統，參議院和眾議院已是塵埃落定。在民主黨的政策領導下，繼續採取財政刺激政策應毫無阻礙。加強刺激之下，順周期板塊應該會有所表現。另外清潔能源也是民主黨的政策主張之一。由此可以預想光伏風電等新能源板塊在今年應該能乘勝追擊。科技板塊則會受到負面影響。因民主黨是主張加稅、對大公司反壟斷的，這對科技公司而言是利空。

展望未來，目前公募基金依然會緊守成長賽道。而周期和價值板塊大概率作為過渡階段的配置。但由於部分的熱門板塊已經出現泡沫，所以投資者在參與的時候一定要多加留心。一旦泡沫有破裂，投資者一定要馬上獲利離場，千萬不能戀戰。相對保守的投資者此刻可以選擇更均衡地配置倉位以減少回撤，除了持有熱門成長股之外，可以適當配置估值合理或偏低的價值股，例如銀行龍頭、保險龍頭以及疫情受損股等。這樣一來，一旦經濟復甦來臨，這類股票有望給投資者帶來不菲的回報。

勝利證券副首席運營官 周樂樂

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