黃漢成：打造航天購物城具經濟效益

大家知否去旅行最擔心甚麼？就是趕不及航班回港，或是趕不及航班前去旅行，所以去旅行會經常擔心塞車，而去日本或歐洲旅行則會好一點，因為我會早一點去機場附近的特賣場逛逛，第一可趁最後機會購物，第二鄰近機場便毋須擔心塞車，自然能準時趕及航班。

近期香港機場附近終於有較具規模的購物城，有發展商剛以約200億港元在機場附近興建航天城，零售餐飲樓面多達266萬方呎，超過800家商舖，這麼大的航天城將成為香港新購物景點，第1這個景點將會為香港帶來很多的零售總額，第2可提供大量就業機會，這麼大的零售樓面，香港市民也會前去逛逛，加上來港旅客臨走前也可順道購物，對香港經濟百利而無一害，我常說香港最缺乏的，就是這一類優質而吸引旅客的景點，這類景點港府不妨多興建，愈多愈好。

美聯工商舖行政總裁 黃漢成

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