李偉傑：港股有力挑戰兩萬九關　港交所候調整吸納

港股周一(11日)裂口高開，一度升穿兩萬八，大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑指，預料大市上望空間依然存在。他指近期成交大，加上市場認為美國新任總統拜登上場，控制參眾兩院，在未來藍色浪潮下，與中國關係應不會比特朗普時代差，回顧去年中美達成初步貿易協議，恒指當時於29,300水平，預計未來應可上試兩萬九關。

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