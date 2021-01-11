李偉傑：港股有力挑戰兩萬九關 港交所候調整吸納
2021年01月11日 10:44
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港股周一(11日)裂口高開，一度升穿兩萬八，大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑指，預料大市上望空間依然存在。他指近期成交大，加上市場認為美國新任總統拜登上場，控制參眾兩院，在未來藍色浪潮下，與中國關係應不會比特朗普時代差，回顧去年中美達成初步貿易協議，恒指當時於29,300水平，預計未來應可上試兩萬九關。
個別板塊方面，中資汽車股繼續熱炒，最受追捧的3隻股份包括吉利汽車(00175)、長城汽車(02333)及比亞迪股份(01211)，已累計相當大升幅，李認為若然投資者無貨，可待出現較大調整才再部署﹐回落至10天線附近考慮買入第一注。
個別傳統藍籌股亦有炒作，例如友邦保險(01299)，李指該股受惠債息向上，以及市場睇好其業務在內地擴展的能力，股價緩緩攀升，料友邦可長升長有。至於港交所(00388)，近期大市成交向上，加上中概股回流，料其股價仍有上升空間，可考慮在10天線附近約440港元吸納。
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