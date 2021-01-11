瑞銀首予京東健康「中性」評級　目標價150元

報告指出，以2019年收入計，京東健康是內地最大線上藥房，認為業務快速增長、強大的供應鏈管理及在線醫療業務的領先優勢，令其在市場中處於有利位置。至於其他業務領域，激烈競爭下或需要更多時間才獲得市場份額。

不過該行指，京東健康自2020年12月上市以來，估值已上升至相當於2021年預測市銷率的16倍，拋離同行平均水平的11倍。

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