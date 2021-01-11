【瑞通推介】恒指曾升穿兩萬八 投資者追熊證
2021年01月11日 10:49
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瑞通認股證牛熊證銷售部：美國上月非農就業職位數據遜市場預期，不過美國政治不明朗因素消除，市場憧憬經濟刺激計劃規模可望加碼，帶動美股上周五續創新高，道指收報31,097點，升56點或0.2%。恒指上周五(8日)收升329點或1.2%，報27,878點。今早(11日)一度再升近300點，突破兩萬八關口，再創超過11個月高。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出近7,600萬元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾7,200萬元，反映投資者預期大市將見調整。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價27,100至27,199點，而熊證街貨重貨區為收回價28,200至28,299點。
美國針對與軍方有關聯中國企業的投資禁令今日生效，美國投資者包括共同基金及ETF不得再投資相關股份。國際指數公司MSCI明晟上周五收市後正式把中移動(00941)等三大中資電訊股剔出指數，富時羅素和標普道瓊指數公司的調動分別於今日和明日開市時生效，紐約證交所亦再次決定把三家中資電訊商的美國預託證券(ADR)除牌，觸發被動型和指數基金需跟隨調整持倉，中移動上周五成交額大增至441億元，股價全日持續受壓，曾挫近一成至39元，收跌4.1%於41.5元。不過外資拋售的同時，北水大手掃貨護航，上周五破紀錄有高達111億元北水淨買入中移動。有券商估計，美資撤出中資電訊股，相關拋售活動影響或會持續數周，因美國投資者可以將ADR轉換為H股，並需要在2021年11月之前出售中資電訊股H股。中移動今早回升逾6%，曾重上44.25元。輪證資金流方面，逾2500萬元在上周五淨流入其好倉，淡倉同日則有逾20萬元淨流出。
百度與吉利控股集團組建一家生產智能電動車的公司，吉利集團成為新公司的戰略合作夥伴。另外，有券商指吉利汽車(00175)今年銷售目標強勁，目標按年提高16%至153萬輛，加上折扣幅度收窄，遂上調股份目標價至57.9元。另市場繼續憧憬吉利今年在科創板A股上市，及後再重啟與Volvo的合併談判。吉利汽車上周五在大成交下曾狂飆21.76%至33.85元，是公司借殼上市後新高，收漲19.6%於33.25元。今早飆逾6%至35.5元後轉跌，由即市高位最多跌近9%，失守33元。逾5,000萬元在上周五淨流出其好倉，淡倉同日則有逾1,800萬元淨流入。
去年香港證券市場日均成交金額按年升49%，單計12月更按年升86%，加上券商看好中國新經濟股加快在港上市、北水加速南下，預期港交所(00388)將迎來估值重估。另據報嗶哩嗶哩已申請在港第二上市。港交所上周五收升約2%於452元，盤中曾漲4.83%，高見464.4元新高，14日RSI處超買區。今早港交所曾走高逾1%，高見458元。上周五有逾15.8億元北水淨沽出港交所。輪證資金流方面，好倉錄逾2,400萬元淨流入，淡倉同日則有近160萬元淨流出。
阿里巴巴(09988)近日較同業弱勢，持續受制於下移中的10天線，上周五收報224.2元，升1.4%。市場仍憂慮近日有傳美國政府正考慮限制美國投資者投資阿里巴巴的消息。另外，有券商維持對阿里巴巴美股「增持」的投資評級，但下調其目標價。阿里巴巴今早升逾2%，高位重上230元，重越10天線。上周五分別有逾2,700萬元和逾200萬元淨流出其好倉和淡倉。
瑞通相關認股證之選擇：
中移輕微價外、中短期購(27351)，行使價46.88元，2021年7月到期，實際槓桿4.7倍。
吉利價內、中短期購(29335)，行使價30.93元，2021年5月到期，實際槓桿3.6倍。
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證(59392)，收回價27,560點，槓桿比率56倍。恒指熊證(53053)，收回價28,590點，槓桿比率32.9倍。恒指中距離熊證(59461)，收回價28,890點，槓桿比率23.9倍。
吉利牛證(67393)，收回價25.28元，槓桿比率3.9倍。
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