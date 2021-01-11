【瑞通推介】恒指曾升穿兩萬八　投資者追熊證

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國上月非農就業職位數據遜市場預期，不過美國政治不明朗因素消除，市場憧憬經濟刺激計劃規模可望加碼，帶動美股上周五續創新高，道指收報31,097點，升56點或0.2%。恒指上周五(8日)收升329點或1.2%，報27,878點。今早(11日)一度再升近300點，突破兩萬八關口，再創超過11個月高。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出近7,600萬元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾7,200萬元，反映投資者預期大市將見調整。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價27,100至27,199點，而熊證街貨重貨區為收回價28,200至28,299點。

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