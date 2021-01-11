【高盛推介】美團落後科技股 留意高槓桿購證
2021年01月11日 10:49
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團(03690)上周五(8日)以全日高位的318元收市，升約3.2%。惟今早(11日)開市突破320元水平後隨即倒跌，現報311.8元，跌約2%，落後大市兼其他科技股。有報道指，美團關聯公司北京三快科技有限公司新增「美團先享後付」商標信息，國際分類涉及廣告銷售、網站服務。
觀察個股輪證資金流向，可見上周資金傾向部署認沽證，5個交易日共錄得約2,380萬元資金流入。而熊證於上周五亦見資金轉向，錄得約150萬元資金流入。牛證方面則見相反，於截至上周四的4個交易日皆錄得資金流入，合共約940萬元後，上周五獲資金轉向沽出。
投資者如看好，認購證方面的價外選擇可留意屬行使價380元以下、2個月期以上產品中，槓桿最突出的美團購(18186)。貼價選擇可留意屬行使價340元以下、2個月期以上產品中，槓桿最突出的美團朋17914。牛證方面的貼牛選擇可留意屬活躍條款的美團牛(54905)，與現價有約16.6元收回距離。遠牛選擇可留意美團牛(64566)，與現價有約33.8元收回距離。
美團購(18186)，行使價368.2元，2021年03月26日到期，實際槓桿7.1倍，價外、行使價380元以下、2個月期以上產品中，槓桿最高。
美團購(17914)，行使價333.2元，2021年03月15日到期，實際槓桿6.6倍，貼價、行使價340元以下、2個月期以上產品中，槓桿最高。
美團牛(54905)，收回價295.18元，行使價292.18元，換股比率100，槓桿比率16.9倍，活躍條款貼牛。
美團牛(64566)，收回價277.99元，行使價274.99元，換股比率100，槓桿比率8.8倍，近33.8元收回距離遠牛。
投資者如看淡，認沽證方面可留意屬行使價250元以上、2個月期以上產品中，槓桿最突出的美團沽(17063)。並可留意屬3個月期以上產品中，槓桿最突出的價外兼低街貨美團沽(20347)。熊證方面的近熊選擇可留意屬活躍條款的美團熊(56586)，與現價有約18.2元收回距離。遠熊選擇可留意美團熊50313，與現價有約43.2元收回距離。
美團沽(17063)，行使價260.06元，2021年04月23日到期，實際槓桿5.6倍，行使價250元以上、2個月期以上產品中，槓桿最高。
美團沽(20347)，行使價246.68元，2021年04月26日到期，實際槓桿5.7倍，價外、低街貨、3個月期以上產品中，槓桿最高。
美團熊(56586)，收回價330元，行使價333元，換股比率500，槓桿比率12.4倍，活躍條款近熊。
美團熊(50313)，收回價355元，行使價358元，換股比率500，槓桿比率6.2倍，近43.2元收回距離遠熊。
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