內地前50家房企去年市值縮水8000億元人幣

中國經濟近期又再針對內地房地產市場收緊調控，房企的壓力可以想見。內地傳媒報道，截至去年底，內地50家上市房企市值總和為2.88萬億元人民幣，相比前年的3.69萬億元人民幣(下同)，足以縮水超過8,000億元。

事實上，去年內房股一直受壓，雖然在去年第二季曾作反彈，但之後又再回落。新年伊始，內地30大房企市值即蒸發900億元，主要是中國人民銀行聯同保監會在去年底發布《關於建立銀行業金融機構房地產貸款集中度管理制度的通知》規定，從今年起根據銀行業金融機構資產規模及機構類型，分檔對房地產貸款集中度進行管理。

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