確診不斷奧運又添變數？調查：八成日本民眾促延期舉行

日本東京奧運原定於2020年舉行，但受新冠疫情大流行影響已延期至2021年7月舉辦。鑑於近來日本確診人數激增，有聲音認為東京奧運應中止或再延期1年。日本媒體報道，據調查顯示，有8成日本民眾認為東京奧運應取消或再延期1年。

民調數字顯示，總計有80.1%民眾要求東京奧運需進行調整。當中，有35.5%日本民眾認為東京奧運應該取消，而有44.8%認為東京奧運應再延期1年，至2022年再舉辦，

早前東京奧運會和帕拉林匹克運動會組織委員會曾表示，預料東京奧運延至2021年舉辦所需的花費將達2,940億日圓。

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