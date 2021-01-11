邊境管制解封都冇用？杜拜機場去年航空運輸量急挫64％

新冠肺炎疫情重創全球航空業，杜拜早在去年7月已解除邊境管制，但是該國機場去年的運量仍急挫64%之多。

外電報道，杜拜移民局(GDRFA)最新發布的數據顯示，杜拜機場去年的運量，從2019年的5,040萬人次降至1,790萬人次，相當於每周載運約34.3萬人。

國際航空運輸協會(IATA)曾預期，全球航空業要道2024年，才能恢復到疫情之前的水平。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020