陳偉明：牛市中高追Long Call必不可少

坦白講句，筆者在2020年12月曾經一度看淡大市，當時港股27,000關阻力強勁，恒指更有營造圓頂迹象，而當時亦估計市場已經反映拜登當選總統及新冠疫苗推出的利好消息。結果是踏入2021年，美國總統交接及疫情等不明朗因素逐漸消退，美國民主黨亦成功控制參眾兩院，市場憧憬美國快將推出數萬億美元的刺激經濟方案，而環球資金亦開始轉炒港股在估值便宜下有條件追落後，造就港股爆升。

的而且確，港股短時間內升得越急，越容易突然出現既急且狠的調整，但在資金流入下港股確實可以升得好勁，關鍵重點是如何控制風險，盡量希望做到在有限風險的情況下，捕捉這些爆升的機會。在牛市之中，股票期權中的小注溥大贏Long Call策略必不可少，因為個别股票的潛在上升空間遠比大市為多，而我們永遠不會知道股票何時會作出調整，只要控制好風險，明白付出的期權金有機會全輸，便會夠膽高位小注Long Call博取可觀升幅。如果不幸地，Long Call後個股回落，甚至急插，因為投入的資金相對較少亦未至於會肉痛，而且更有機會在低位較理想的位置吸入相關正股坐貨。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明

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