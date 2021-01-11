富瑞：近期中資電訊股資金流出量已反映影響有餘
2021年01月11日 11:00
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投資銀行--富瑞發表報告指出，三大中資電訊股因美國投資禁令所受的影響已大致反映在股價之上。
該行認為，三大中資電訊上周四(7日)及周五(8日)的成交股數，為去年12月28日的7倍及20倍，主要是因為在美國禁令生效前，有基金資金被動流出相關股份。按美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)公布相關行政命令，即去年12月28日至今年1月8日期間，料三大中資電訊股已有41%自由流通量進行交易，估計中國移動(00941)、中國電信(00728)及中國聯通(00762)的成交量是美國投資者及被動基金需剔出數量各2.4倍、1.1倍及3倍，所以認為相關影響已大致反映在股價之上。
該行又估計，三大中資電訊股自去年12月28日以來的累計交易量為其自由流通量的41%，遠遠超過美國相關投資禁令估計所沽售量，在去年12月28日至今年1月8日期間的累計交易量為122億股，但該行估算美國投資所需的沽售量僅約為79億股，這是基於該行對美資的所有權和該行估計的被動基金所有權的30%。
該行又謂，上周五南向資金對三大中資電訊股買盤非常大，而且美國存託憑證很可能被同時做空。南向資金流入佔交易量的28.5%，三大中資電訊股向南的淨買入量為140億港元。該行認為，上周五三大中資電訊股的ADR現大量空倉回補(上升3至10%)，美國對沖基金投資者可能擔心南向買盤推高相關股份的價格。
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