梁杰文：恒指今季上望三萬點 中移或可收復失地
2021年01月11日 11:00
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港股在兩萬八關爭持，宏高證券投資經理梁杰文表示，現時大市氣氛良好，成交配合，屬大漲小回格局，不過在超買情況下，恒指上升速度或會減慢，但料調整幅度有限。
至於中資電訊股亦有投機的機會，以中國移動(00941)為例，估值已跌至近年低位，但同時北水加大撈貨，意味股份已開始見吸引力，投資者若有餘錢不妨分注吸納。過往俄鋁(00486)曾被美國制裁，之後股價也能逐步收復失地。
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