【高盛推介】騰訊曾突破600元關　購沽證精選

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊(0700)上周五(8日)重上570元水平，收市升約0.8%。今早(11日)繼續上升，早段高見602元，突破近兩個月高位後升幅收窄。現報595元，升約3.8%，跑贏大市兼為A.T.M.中表現最好。有報導指，騰訊加碼1億美元投資內地線上日用品初創平台「興盛優選」。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證於上周四錄得約6,170萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。認沽證則見上周一至上周三(4日至6日)共錄得約2,700萬元資金流入後，上周四及上周五則見資金沽出。牛熊證方面則見近期資金傾向部署牛證，上周三至上周五(6日至8日)皆錄得資金流入，合共約1,940萬元。

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