【高盛推介】騰訊曾突破600元關 購沽證精選
2021年01月11日 11:07
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊(0700)上周五(8日)重上570元水平，收市升約0.8%。今早(11日)繼續上升，早段高見602元，突破近兩個月高位後升幅收窄。現報595元，升約3.8%，跑贏大市兼為A.T.M.中表現最好。有報導指，騰訊加碼1億美元投資內地線上日用品初創平台「興盛優選」。
觀察個股輪證資金流向，可見認購證於上周四錄得約6,170萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。認沽證則見上周一至上周三(4日至6日)共錄得約2,700萬元資金流入後，上周四及上周五則見資金沽出。牛熊證方面則見近期資金傾向部署牛證，上周三至上周五(6日至8日)皆錄得資金流入，合共約1,940萬元。
投資者如看好，認購證方面可留意屬行使價640至680元間、2個月期以上產品中，槓桿最突出的騰訊購(19694)。貼價選擇可留意屬行使價640元以下、2個月期以上的低街貨產品中，槓桿最突出的騰訊購(19688)。價外選擇可留意屬2個月期以上產品中，槓桿最突出的騰訊購(19285)。
騰訊購(19694)，行使價667.16元，2021年03月24日到期，實際槓桿9.1倍，行使價640至680元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。
騰訊購(19688)，行使價636.38元，2021年03月19日到期，實際槓桿8.8倍，貼價、行使價640元以下、2個月期以上的低街貨產品中，槓桿最高。
騰訊購(19285)，行使價696.38元，2021年03月19日到期，實際槓桿10.2倍，價外、2個月期以上產品中，槓桿最高。
騰訊牛(63705)，收回價555.99元，行使價553.49元，換股比率100，槓桿比率13.5倍，活躍條款近牛。
騰訊牛(63698)，收回價530元，行使價527.5元，換股比率500，槓桿比率8.5倍，超過10%收回距離遠牛。
投資者如看淡，認沽證方面的貼價選擇可留意屬行使價500元以上、1個月期以上、街貨30%以下產品中，槓桿最突出的騰訊沽(20162)。高槓桿選擇可留意屬3個月期以上、街貨30%以下產品中，槓桿最突出的騰訊沽(28854)。
騰訊沽(20162)，行使價505.38元，2021年3月25日到期，實際槓桿9.6倍，貼價、行使價500元以上、1個月期以上、街貨30%以下產品中，槓桿最高。
騰訊沽(28854)，行使價475.68元，2021年4月20日到期，實際槓桿8.7倍，3個月期以上、街貨30%以下產品中，槓桿最高。
騰訊熊(52381)，收回價620元，行使價622.5元，換股比率100，槓桿比率18.4倍，活躍條款近熊。
騰訊熊(55039)，收回價640元，行使價642.5元，換股比率500，槓桿比率11.5倍，近45元收回距離熊證。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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