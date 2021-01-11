美國金融大鱷巴斯再次呼籲美國制裁滙豐

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)上周六(9日)發布聲明，宣布美國國務院即起取消內部所有與台灣往來施加的自我限制。外媒報道，對沖基金大佬、曾在2008年金融危機大賺而名聲大噪，近年多番揚言沽空港元及人民幣的美國知名金融大鱷巴斯(Kyle Bass)，對此大加讚賞，更重新建議，接下來應制裁滙豐銀行，以切斷中國的「阿基里斯腱」(意指要害的肌腱)。

他指出，美國需要制裁滙豐，因為滙豐違反了2014年與美國司法部的和解協議。他於上月上旬亦曾痛批滙豐凍結帳戶一事，呼籲美國應對滙豐銀行啟動全面制裁，將其踢出美國銀行體系。

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