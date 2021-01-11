傳內地3月兩會後將全面推行股票註冊制

內地媒體引述消息人士報道，基於條件逐步具備，今年3月全國人大政協兩會召開後，內地資本市場可望全面推行股票註冊制。

報道指出，註冊制會取消對發行價格、節奏、規模的行政管制；取消發審委，建立由交易所審核發行上市，向中證監註冊生效的發行上市審核制；取消分板塊設置的發行條件，實行差異化的上市條件，增強市場包容性和覆蓋面。制度亦會強化以訊息披露為中心的審核理念；強化發行人的誠信責任和中介機構的把關責任；強化事後監管，切實保護投資者的合法權益。

有內地投資組織表示，註冊制增量改革將促進存量改革，即科創板註冊制改革將促進主板、中小板等A股市場全面改革，同時可藉金融手段及力量，支持實體經濟發展，為風險投資基金等開闢更好的退出渠道，預計資本市場將更好地支持創新體系，促進結構性改革。

外媒又引述會計界表示，今年A股IPO將會繼續保持良好發展勢頭，IPO融資額或將再創近10年新高，預計A股多層級資本市場IPO企業數量將達430至490家，融資規模為4,500億至4,800億元人民幣。

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